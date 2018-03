Un nostro lettore ci invia la fotografia del sottopassaggio della stazione ferroviaria Trento-Malè, in pieno degrado. «Ci sono sempre siringhe e macchie di sangue - dice - ed è una zona poco controllata. Invio la foto affinché venga fatto qualcosa per ripulire il sottopassaggio, perché ora è in condizioni davvero pessime. Ci passano anche bambini e non vorremmo potesse accadere qualcosa»