Rifiuti e alcol a pochi passi dal parco in cui giocano e si divertono i bimbi. Accade lungo il torrente Fersina, nell’area verde che lo costeggia e che ricade all’interno del territorio della circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara. E questo nonostante il divieto comunale di consumare bevande alcolici nei dintorni (nel raggio di venti metri) dei parchi gioco della città. Una situazione simile, poi, si era verificata qualche giorno fa anche nell’area verde sopra il parcheggio pertinenziale che si trova lungo via della Cervara per salire verso Martignano.



Tornando alla città, ieri mattina, all’incirca verso le 9 e 15 del mattino, le panchine che stanno a una cinquantina di metri dall’area gioco che si trova lungo il Fersina portavano ancora i segni della «nottata brava» di alcuni consumatori di bevande alcoliche. In particolare, su una delle panchine si trovava una bottiglia di birra quasi completamente piena. Sparse a terra, invece, si potevano notare bottiglie di vetro ormai vuote e lattine di bibite, cartacce di ogni tipo. E il quadro poco edificante si completava con i tre cestini dell’immondizia riempiti oltre misura. Va da sé che per contenere i rifiuti non è bastata la capienza dei contenitori, e molta immondizia è finita a terra. Solo poco prima delle 10 il passaggio di uno degli operatori della cooperativa Le Coste che si occupa di mantenere puliti i parchi cittadini ha reso più vivibile l’intero parco, rendendolo presentabile ed accessibile anche ai bambini.



Solo poco più di un mese fa (a fine gennaio), inoltre, il Comune di Trento aveva messo in cantiere l’idea di modificare il regolamento di polizia urbana introducendo un divieto totale di consumo di bevande alcoliche alle sette principali piazze cittadine con aree verdi adiacenti. Si trattava di piazza Dante e piazza Venezia, parco ex Santa Chiara e Predara, piazza Centa, parco di San Marco e parco di Maso Ginocchio. E certo, il giardino che si trova lungo il Fersina non rientra nell’elenco. Come molti altri parchi dei sobborghi cittadini o collinari che, tuttavia, possono essere teatro di episodi di questo tipo. Quindi, forse, preso atti di ciò, l’amministrazione comunale potrebbe valutare di estendere il tassativo divieto di consumo di alcolici nelle zone frequentate dai bambini. Anche se, appunto, le aree più distanti dal centro storico sono teatro con meno frequenza di tali avvenimenti.



«Si tratta di un problema gravissimo nel senso che sono in genere coinvolti ragazzi giovani. I quali si riforniscono nei supermercati e poi consumano sulle panchine. Purtroppo dobbiamo constatare che anche molte ragazze giovani bevono esageratamente - dichiara la presidente della circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara Maria Grazia Zorzi - L’amministrazione comunale ha coscienza del problema. Ma spesso i fatti avvengono durante la notte, nel momento in cui il personale di sorveglianza è convogliato in zone più nevralgiche. La soluzione può passare attraverso la estensione del divieto del consumo di alcolici a tutte le zone verdi cittadine. Ma non basta. Servono senz’altro i controlli, uniti ad una sensibilizzazione della comunità giovanile e delle famiglie. In tal senso come circoscrizione stiamo organizzando alcuni incontri serali per aiutare i giovani a comprendere la portata del problema».