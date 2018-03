Si è ritrovato a tu per tu con un malvivente che aveva appena messo a segno un furto all’interno del suo locale, la Rosa d’Oro, in piazza Santa Maria Maggiore. È stata davvero una notte suo malgrado movimentata quella di Giacomo Tondi, noto ed apprezzato esercente del capoluogo, che ha vanamente tentato di bloccare il ladro, rimanendo così coinvolto in una colluttazione.



Tutto è accaduto verso la mezzanotte e mezza di ieri: la Rosa d’Oro aveva chiuso i battenti da pochi minuti e Tondi si trovava in un altro locale del centro, che gestisce con altri soci. Appena è scattato l’allarme, il ristoratore ha ricevuto una notifica sul proprio smartphone, precipitandosi in piazza Santa Maria Maggiore. Tondi ha trovato la serranda dell’ingresso - che dà sul caratteristico portico che porta al ristorante - forzata e si è precipitato all’interno. A quel punto si è trovato di fronte il malvivente, che stava fuggendo.



Aveva probabilmente atteso che tutto il personale lasciasse il locale per entrare subito in azione, forzando poi una finestra e raccogliendo il contante che si trovava all’interno del registratore di cassa. Aveva con sé bottino quando si è trovato il titolare davanti.



Tondi ha cercato di bloccarlo ma alla fine il ladro è riuscito a fuggire rendendo vane anche le ricerche delle forze dell’ordine attivamente intervenute in piazza Santa Maria Maggiore, teatro in questi giorni di una serie di episodi di criminalità che non lasciano ben sperare: prima lo straniero aggredito senza motivo fuori dal Caffè Cavour, poi le bottigliate di giovedì sera, infine questo furto con conseguente colluttazione, nella quale fortunatamente Giacomo Tondi non ha riportato gravi ferite, elemento questo che non sminuisce la gravità dell’accaduto.