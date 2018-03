Fermato furgone carico di rifiuti

Volevano smaltire i rifiuti non differenziati senza passare per i canali autorizzati. E quindi, presumibilmente, senza pagare il dovuto. Pagheranno, invece, e parecchio, visto che sono stati individuati dal Nucleo operativo ambientale, grazie alla segnalazione di un agente di quartiere della polizia locale di Trento.



La polizia locale ha così intercettato un furgone carico di rifiuti solidi urbani (circa 450 kg), provenienti da un’isola ecologica condominiale. Il trasporto è avvenuto senza le prescritte autorizzazioni.



Le successive indagini hanno chiarito che un cittadino italiano aveva incaricato il conducente dell’autocarro fermato di raccogliere i rifiuti dell’isola ecologica non differenziati regolarmente e quindi non raccolti dagli operatori che svolgono il servizio di raccolta rifiuti.



Quindi anziché contattare una ditta specializzata, iscritta nell’Albo dei soggetti abilitati al trasporto dei rifiuti, che avrebbe richiesto come corrispettivo alcune centinaia di euro, il soggetto si è avvalso di una persona non autorizzata che avrebbe smaltito i rifiuti in modo sicuramente illecito.



«Oltre ai due soggetti - fa sapere il Comune di Trento - è stata ritenuta la responsabilità anche dell’amministratore del condominio che si serve dell’isola ecologica in oggetto, al corrente dei fatti».



Risultato: i soggetti coinvolti pagheranno 6.500 euro cadauno. L’autocarro usato per il trasporto è stato sottoposto a fermo amministrativo di 12 mesi.