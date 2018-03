È di tre arresti e una denuncia il bilancio dei controlli effettuati dai militari dell’Arma della compagnia di Trento nel fine settimana nel capoluogo e nei sobborghi.



In manette è finito un trentatreenne marocchino che, l’altro ieri sera, al parco di Canova ha tentato di rubare una bicicletta ma, dopo essere stato sorpreso dal proprietario, anziché recedere dai propri intenti e allontanarsi, ha dato vita con quest’ultimo ad una colluttazione. Il trentatreenne, A. M., si era impadronito della bicicletta poco lontano dall’area verde e sportiva del sobborgo quando è stato raggiunto dal proprietario, accortosi del furto subito e subito messosi sulle tracce del responsabile.



Dopo aver chiamato il 112 il proprietario ha tentato di bloccare il trentatreenne che ha reagito. Al loro arrivo i carabinieri hanno arrestato il giovane: dovrà ora rispondere dell’accusa di rapina.

Sabato sera, invece, un cinquantaquattrenne marocchino è stato protagonista di un parapiglia al quale lui stesso aveva dato vita in via Santa Croce, all’interno del dormitorio per senzatetto «Casa Papa Francesco»: l’uomo aveva dato vita ad una discussione con responsabili ed ospiti e, dopo l’arrivo dei militari, aveva dapprima rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità, impedendo la relativa identificazione, per poi porre in atto una attiva e decisa resistenza alle operazioni dei militari, che hanno accompagnato l’uomo al comando provinciale di via Barbacovi.



Altro arresto, quello di un ventiquattrenne ucraino, già noto alle forze dell’ordine, che, ristretto ai domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla sua abitazione nel primo pomeriggio di domenica.

Nell’ambito dell’operazione che sabato sera ha portato al fermo di un nordafricano per i disordini di piazza Santa Maria Maggiore, infine, un giovane è stato identificato e deferito in stato di libertà perché ha fornito false generalità ai militari.