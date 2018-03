Una vera e propria raffica di furti e tentate intrusioni in casa ha investito nel corso del fine settimana la collina del capoluogo: particolarmente colpita la zona di Cognola, dove sono state almeno una decina infatti, le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine tra quelle relative a colpi purtroppo portati a termine ed altre legate, invece, a tentativi non riusciti.



Un susseguirsi di colpi in lungo e in largo, dalla parte «bassa» del sobborgo, vicino a via Ponte Alto a quella più alta, a Zell. Intrusioni e razzie che si sono concentrate tutte tra il tardo pomeriggio e la serata e al quale solo l’intervento di un cane ha posto fine: a Zell, infatti, una coppia di malintenzionati è stata messa in fuga da un pastore tedesco che aveva sorpreso i due ad armeggiare attorno all’abitazione dei suoi proprietari: non ha esitato a scagliarsi contro di loro: entrambi sono scappati a gambe levate, con uno dei due che è stato anche morso dall’animale, perdendo parte della refurtiva che aveva racimolato in quello ed in altri precedenti colpi: gli oggetti sono stati recuperati dalle forze dell’ordine per poter essere restituiti ai proprietari.



Non vi sono elementi per stabilirlo con certezza, ma è molto probabile che tutti i colpi possano essere stati messi a segno dalla coppia o da loro altri complici.



Verso le 19, tra le varie abitazioni colpite, c’è stata anche quella di una famiglia che vive in via Grezoni: i proprietari erano assenti e a scoprire il passaggio dei ladri è stata un’amica di famiglia che era passata per dare da mangiare al gatto dei proprietari, che si erano trattenuti fuori casa per la serata. Ha trovato delle impronte di fango sul pavimento capendo subito quel che era accaduto, prima ancora di scoprire come varie stanze della casa fossero state messe a soqquadro. La porta d’entrata era chiusa regolarmente, perché - come scopriranno i proprietari più tardi, dopo il loro precipitoso rientro a Cognola - per entrare i malviventi avevano forzato una portafinestra.



Purtroppo in questo caso i malviventi sono riusciti a mettere le mani su svariati oggetti di valore, a partire da monili e gioielli per finire con un po’ di contante che era conservato in casa. Per cercare il loro bottino, i responsabili dell’intrusione non si sono fatti scrupoli nel rovesciare a terra numerosi cassetti, svuotare armadi e addirittura sollevare i materassi di alcuni letti per rovistare nei vani portaggetti che si trovano sotto alle reti.



I malviventi, come se non bastasse, non si sono concentrati soltanto sulle abitazioni in più zone diverse di Cognola: sempre nel fine settimana sono stati registrati almeno un paio di tentativi di furti a bordo di autovetture in sosta. Portiere e serrature danneggiate sono state ritrovate nell’area del sobborgo racchiusa tra via Ponte Alto, via Grezoni e via alle Campanelle. Fortunatamente in entrambi i casi i malviventi entrati in azione hanno dovuto desistere prima di riuscire a forzare le portiere delle auto, danneggiandole ma senza mettere le mani su ciò che era contenuto all’interno degli abitacoli.

Sulla lunga serie di episodi indagano ora le forze dell’ordine, che dopo aver effettuato i sopralluoghi sul posto in queste ore stanno raccogliendo le denunce delle vittime.