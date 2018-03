Il Comune di Trento ha approvato le graduatorie provvisorie (2° semestre 2017) per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione, riferite ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari, nonché l’elenco dei cittadini esclusi dalle graduatorie e l’elenco dei cittadini ammessi a titolo provvisorio.



Contro tale provvedimento gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta comunale entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del presente avviso ovvero entro e non oltre il 4 aprile 2018. La valutazione dei ricorsi potrà essere effettuata dalla Giunta comunale solo per la parte di dati autodichiarati o documentati presso l’Amministrazione comunale.



L’eventuale ricorso potrà essere depositato - in marca da bollo da 16 euro - al Servizio Casa e residenze protette (via f.lli Bronzetti n. 1).



Ma ecco gli elenchi.



GRADUATORIA PROVVISORIA CITTADINI COMUNITARI:











GRADUATORIA PROVVISORIA CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA:

ELENCO SOSPESI GRADUATORIA: