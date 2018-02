Si è messa a rubare proprio mentre i carabinieri stavano identificando l’autore di un altro furto commesso poco prima nello stesso negozio e così è finita in manette. È accaduto in un noto esercizio commerciale di Trento Nord.



I carabinieri erano già sul posto, chiamati per un precedente tentativo di furto. L’autore, un uomo di 41 anni sorpreso dal personale del negozio e da alcuni clienti in flagranza di reato, aveva rubato una serie di articoli per un valore di circa 150 euro.



Mentre i carabinieri stavano ultimando una serie di accertamenti sull’uomo, una donna di 40 anni, residente in Piana Rotaliana e con numerosi precedenti specifici, incurante della presenza dei militari ha iniziato a rubare dagli scaffali articoli vari per un importo di circa 250 euro. Subito fermata, dopo le verifiche da parte dei carabinieri, è stata arrestata.



Un’altra donna che era con lei è stata invece denunciata per lo stesso reato.



«Questi arresti di cui sopra dimostrano come la collaborazione da parte dei cittadini con l’Arma dei Carabinieri, tramite segnalazioni e notizie, permetta di arrivare ad importanti risultati nella lotta contro la microcriminalità», si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri di Trento.