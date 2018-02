Vigili del fuoco al lavoro, questa sera, in Lung’Adige Leopardi a Trento. Sono intervenuti per un principio di incendio in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina dopo che il proprietario aveva dato l’allarme, poco dopo le 20.



A scatenare tutto, a quanto pare, un maldestro tentativo di frittura di patate. Probabilmente l’olio si era surriscaldato, perché si è infiammato al contatto con le patate. L’uomo avrebbe allora cercato di soffocare le fiamme con uno stuoino, ma non è stata una grande idea. La stuoia, infatti, si è incendiata a sua volta. A quel punto le fiamme si sono propagate a un mobile e al frigorifero. All’uomo non è rimasto che chiamare i soccorsi: i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento le fiamme.



Per l’appartamento, oltre a mobile e frigorigero, danni da fumo.