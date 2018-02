Le discariche e gli ammassi abusivi di rifiuti a bordo strada non sono, purtroppo, una rarità in Trentino. Ne denunciamo spesso la presenza.



Ma stavolta a documentare il tutto è una nostra lettrice, Maria Chiara Casna, che immortalato i rifiuti, anche molto ingombranti, abbandonati nel corso dell’ultima settimana («Domenica scorsa non c’erano», assicura) lungo la ciclabile in valle dell’Adige, a Trento Nord.