Un violento incendio è scoppiato questa sera ai Casoni di via Veneto a Trento.



I vigili del fuoco sono al lavoro in questi minuti per domare le fiamme, che si sarebbero sprigionate all’ultimo piano di un’ala del complesso.



Il tetto, come si può vedere dalle immagini, è in fiamme (foto e video di Alessandro Cirillo).

Secondo alcuni testimoni, si sarebbe sentito un botto prima dello scoppio dell’incendio. Potrebbe essersi trattato di una bombola di gas.

Incendio ai Casoni di via Veneto a Trento Video of Incendio ai Casoni di via Veneto a Trento





Ancora non si conoscono le cause e l’esatta dinamica che ha provocato l’incendio.