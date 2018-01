Una cosa è certa: se era già l’esame di guida, lo sfortunato candidato dovrà saltare un giro; se era una normale lezione, beh, forse dovrà impegnarsi un po’ di più.

È finito infatti su un’aiuola spartitraffico il giro di un aspirante guidatore che oggi pomeriggio transitava per le vie di Trento Nord, all’angolo tra via Guardini e via Gilli.

Secondo alcuni testimoni, però, la manovra sarebbe stata necessaria per evitare lo scontro con un'altra autovettura che ha saltato uno stop.