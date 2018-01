Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la statale della Gardesana. All’interno della galleria del Bus de Vela, poco dopo le 16, un giovane motociclista è rimasto vittima di una caduta.



Protagonista dell’incidente, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi, un ventenne. Sul posto sono intrvenuti gli agenti della polizia locale ed i sanitari del 118: inevitabili i disagi alla circolazione, che sono stati comunque limitati. Il ragazzo è stato condotto al Santa Chiara di Trento per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.