Allarme bomba, peraltro subito rientrato, in via dei Mille, a Trento, dopo il ritrovamento di un pacchetto sospetto. Al suo interno gli agenti della questura hanno trovato un pezzo di legno.



L’allarme era nato dopo una segnalazione giunta al centralino della Polizia locale che ha avvertito subito la questura.



La strada era stata chiusa al traffico dalla polizia locale nell’ultimo tratto, da via Milano a viale Rovereto.