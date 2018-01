A Gardolo i rifiuti arrivano fin sugli alberi. A segnalare l’indecoroso fatto, con tanto di foto a immortalare il sacchetto sospeso, è una residente di via Aeroporto: «Purtroppo sono gesti all’ordine del giorno, per colpa di pochi la strada viene insozzata da lattine, bottiglie o sacchetti, lanciati da auto in corsa».

Come quello, appunto, fotografato ieri, sospeso a mezz’aria su un passaggio pedonale. Quella ai maleducati resta una lotta senza quartiere, portata avanti anche dai volontari. Se la Roggia viene periodicamente ripulita dai Vigili del Fuoco del paese (e lo scorso anno i giovani della Charisma si occuparono del tratto in piazza) altrove intervengono i cittadini. Il lavoro, purtroppo, non manca. Negli ultimi giorni ad esempio sono piovute segnalazioni da Spini (via Budapest e via Praga) e da Canova (via Noce). Si tratta perlopiù di immondizie gettate dentro aree private abbandonate, oppure negli spazi incolti, come nel caso delle ormai ex campagne di via Giarette.

Un problema non sempre risolvibile dall’ente pubblico, dato che la responsabilità di ripulire i propri fondi resta a carico - e ci mancherebbe - dei proprietari. Però a Gardolo i residenti ce la mettono tutta per tamponare questa falla, coagulati negli attivi gruppi di Puliamo Spini, Puliamo Canova e Puliamo Gardolo: «ci stiamo trovando per organizzare la primavera. Abbiamo delle novità, a tempo debito le comunicheremo», spiega Bruna Pasolli, leader dei cittadini con senso civico e volontà di impegnarsi per migliorare la Circoscrizione.

Sul tema nei giorni scorsi è arrivata l’interrogazione al Sindaco di Devid Moranduzzo, consigliere comunale della Lega residente nei pressi della zona industriale, quella forse più frequentata dagli inquinatori seriali per il traffico scarso nei fine settimana e le maggiori possibilità di passare inosservati. Il consigliere si è concentrato su via Giarette, fra il cimitero e Canova, chiedendo il 15 gennaio alla prima carica cittadina maggiori controlli e la posa di contenitori per le deiezioni canine.