Ztl: in soli 4 mesi più di 25mila multe

Più di 25mila multe in 4 mesi: gli errori degli automobilisti che si infilano nella zona a traffico limitato senza avere il permesso portano nelle casse del Comune centinaia di migliaia di euro ogni mese. La sanzione amministrativa è pari a 81 euro, con spese di notifica di poco meno di 15, ma con una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla comunicazione della violazione.

Calcolatrice alla mano, le telecamere ai varchi introdotte la scorsa estate «valgono» 14mila euro al giorno (con una media di 200 auto irregolari al dì) e circa 400mila euro al mese. Significa che dal 21 agosto ad oggi il Comune, secondo le stime, ha incassato grazie alla Ztl oltre un milione e mezzo di euro.

Dall’analisi mensile si osserva comunque un fisiologico calo: se a settembre si è registrato il picco di sanzioni (colpiti anche tantissimi stranieri), nel mese di dicembre c’è stata una diminuzione delle multe, nonostante i numerosi turisti che si sono riversati in città in occasione del Mercatino di Natale. Segno che i cartelli che indicano i varchi sono ben visibili e vengono notati anche da chi non conosce bene la città. Il calo delle multe indica inoltre che i trentini si stanno giocoforza abituando alla novità.

Eppure, all’indomani della «rivoluzione Ztl», erano stati parecchi i mugugni dei commercianti per le vie «liberate» dal traffico che, secondo il punto di vista degli esercenti, avrebbero tenuto lontani dal centro i clienti abituati a spostarsi in macchina. Tante anche le proteste degli automobilisti abitudinari, che si trovavano alcune vie - di fatto - off limits in mancanza di un permesso specifico. Una «rivoluzione» iniziata undici mesi fa, quando la zona a traffico limitato si ampliò: a metà febbraio 2017 le strisce blu dei parcheggi a pagamento in via Galilei, via Roggia Grande e via Calepina divennero bianche; dal 21 agosto sono entrati in funzione i varchi elettronici.

Da fine agosto a fine dicembre 2017 sono state 25.262 le multe per accessi non consentiti in Ztl, con una media di 5.643 sanzioni al mese e 188 al giorno. Le videocamere ai varchi registrano tutte le targhe, segnalando le auto prive di permesso.

Negli ultimi dieci giorni di agosto - come emerge dai dati elaborati della polizia locale di Trento - sono state contestate 2.661 multe, nei trenta giorni di settembre il dato è schizzato a 8.102, a ottobre c’è stata una flessione con complessivi 6.210 verbali, mentre un calo drastico è stato registrato gli ultimi due mesi dell’anno, con 4.835 verbali a novembre e 3.454 a dicembre. A quest’ultima cifra, tuttavia, vanno aggiunti i verbali degli ultimi giorni dell’anno, che sono in fase di elaborazione. La media giornaliera delle sanzioni è passata da 200 di agosto a 155 di novembre.

Quest’anno i numeri dovrebbero scendere ulteriormente, ma nelle casse del Comune il guadagno è garantito: dalle multe per violazioni alla circolazione stradale si prevede di incassare nel 2018 quasi 2 milioni in più rispetto al 2017.