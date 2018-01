Uno spazio di circa 5mila metri quadrati per gli abitanti di Roncafort, comprensivo di aree giochi per bambini, piastra sportiva polivalente, un'ampia area a prato ed una zona pavimentata adatto ad ospitare manifestazioni di piazza. Nei giorni scorsi, la giunta comunale di Trento ha approvato il progetto preliminare per una nuova area ad uso pubblico nell'abitato a Nord della città, cercando di andare incontro alle numerose richieste avanzate negli ultimi anni da parte della popolazione locale, ad oggi priva di un luogo di aggregazione pubblico, e della circoscrizione di Gardolo. L'opera, del valore complessivo di circa 800mila euro, verrà realizzata su una superficie di Itea Spa, proprietaria anche delle vicine palazzine ad uso residenziale (ad Est) e scolastico (a Nord). L'ente per l'edilizia abitativa prevedeva di costruire nella zona un parco e un centro civico, mai attuati in ragione dell'opposizione dei residenti al progetto iniziale, della trasformazione dell'istituto a società di capitali e della carenza di risorse a disposizione per gli interventi di urbanizzazione.

«Con questo progetto - ha quindi specificato l'assessore alle opere pubbliche Italo Gilmozzi, nel corso della conferenza stampa di presentazione - ci proponiamo di rispondere ad una richiesta più volte avanzata dalla popolazione per uno spazio di incontro pubblico e di svago per i più piccoli. Inoltre, l'intervento, predisposto nell'ambito di un percorso partecipativo tra istituzioni e cittadini, prevede la possibilità di realizzare, in futuro, il centro civico inserito nel piano iniziale. L'opera si inserisce poi nel più ampio piano di riqualificazione di Trento Nord avviato negli ultimi anni».

L'idea prevede la suddivisione dell'area in comparti funzionali differenti, con un tratto di pista ciclabile lungo via Caneppele (che fungerà da filtro tra la carreggiata stradale e il giardino), un parcheggio a servizio del parco e uno spazio di incontro pavimentato in grado di ospitare anche strutture mobili per feste e manifestazioni. A margine della pista ciclabile, una fascia di terreno permetterà la sistemazione di arredo o la collocazione di piante ad alto fusto, mentre verso Est verrà realizzato il campo da pallavolo (con recinzione ed illuminazione dedicata). La parte centrale verrà lasciata a prato, mentre gli angoli a Nord verranno occupati dalle attrezzature ludiche per gli adolescenti e per i più piccoli (quest'ultime troveranno posto in un luogo protetto, nei pressi della scuola materna). Infine, una parte della superficie verrà destinata a giardino didattico.

Il progetto, che verrà ora sottoposto al consiglio circoscrizionale di Gardolo, sarà realizzato grazie alle risorse del fondo strategico territoriale. Nel corso dell'anno verrà completata la progettazione e, compatibilmente con la disponibilità del terreno, si procederà con la promulgazione del bando per i lavori. La conclusione dell'opera è prevista invece per l'autunno del 2019.