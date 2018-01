Inizio anno molto fortunato per un cliente della tabaccheria di via Manci, gestita da Paolo Novarro Alampi. Ieri mattina, in occasione di una capatina in negozio, ha comprato un gratta e vinci del gioco «50 x».

Scelta fortunata, che gli farà ricordare questo inizio d’anno. Una volta grattato, infatti, il fortunato ha scoperto di aver vinto un bel gruzzoletto: 20mila euro.

La tabaccheria di via Manci, peraltro, non è nuova a colpi di fortuna, anche più clamorosi di questo. Pochi mesi fa, verso la fine di agosto, un anonimo cliente aveva vinto, con una schedina «Win for Life», la bellezza di un milione e 60mila euro. Un record, per il Trentino. Insomma, la dea bendata sembra essersi affezionata al negozio del centro.