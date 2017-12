Brutta sorpresa nel tardo pomeriggio di ieri per i responsabili del Mattarello Calcio, che hanno trovato l'interno del bar del campo sportivo del sobborgo devastato. La scoperta è stata fatta dal responsabile della formazione Esordienti della società del sobborgo, Mohammed Torchane, che si era recato al campo proprio per controllare che tutto fosse in ordine: da qualche giorno, infatti, la struttura non ospita allenamenti, con l'attività ferma in occasione delle festività.

«Appena ho trovato il cancello forzato ho subito capito che poteva essere successo qualcosa - ha spiegato - ed una volta all'interno ne ho avuto la conferma».

I responsabili di quello che è considerabile in tutto e per tutto un autentico raid, hanno portato via quasi tutte le bevande presenti nel locale e, addirittura, un lavabo: «È rimasta solo la base del mobile, con i tubi. Ma il lavandino è sparito».

Per portare via le bottiglie i responsabili hanno utilizzato i bidoni della spazzatura: «Li hanno svuotati all'interno del chiosco e li hanno riempiti con le bevande. Abbiamo trovato la spazzatura sparsa sul pavimento e dei bidoni nessuna traccia».

La società, presieduta da Sergio Galvagni, tramite Mohammed Torchane non ha potuto fare altro che rivolgersi alle forze dell'ordine. La speranza è che i responsabili possano essere identificati, tramite le immagini delle telecamere presenti nei pressi dell'area sportiva del sobborgo.