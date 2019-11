Per decongestionare il traffico delle ore di punta nella città di Rovereto, si potrà usare gratuitamente l’autostrada del Brennero nel tratto tra i caselli di Rovereto Nord e Rovereto Sud e viceversa. Lo prevede una norma che la Giunta provinciale di Trento ha inserito nella legge finanziaria in discussione in Consiglio a dicembre.



Si replica quindi l’esperimento lanciato dall’inizio di novembre per la città di Trento. «La novità di questa nuova norma - spiega il presidente Fugatti - sta nel fatto che si introduce un principio diverso, ossia la possibilità di integrare la viabilità esistente ricorrendo all’arteria autostradale in attesa che si realizzino nuove infrastrutture destinate a ridurre il carico sulle città di Trento e di Rovereto».



Carico che ovviamente coincide con gli orari di punta, e per questo il provvedimento prevede due fasce giornaliere, dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 17 alle 20 alla sera, dal lunedì al venerdì compresi.