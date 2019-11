In vista dell’imminente mercatino di Natale sono state ridisciplinate le aree di occupazione per le bancarelle dei mercati settimanali. L’ordinanza diventa operativa da martedì prossimo e si estende fino all’11 gennaio 2020.



MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ



Divieto di sosta con rimozione forzata in via Vannetti (tra via Cesari e borgo S. Caterina), via Campagnole (tra via Saibanti e borgo S. Caterina), borgo S. Caterina, largo S. Caterina e via Fontana dall’1 alle ore 16 di ogni martedì a partire dal 19 novembre prossimo al 7 gennaio 2020 compresi; divieto di transito in via Vannetti (tra via Cesari e borgo S. Caterina), via Campagnole (tra via Saibanti e borgo S. Caterina), largo S. Caterina, via Fontana e via Dante dalle 6,30 alle 16 di tutti i martedì, a partire dal 19 novembre fino al 7 gennaio 2020 compresi; divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Tartarotti tra via Dante e via Carducci dalle 6.30 alle 16 di tutti i martedì, dal 19 novembre al giorno 7 gennaio 2020 compresi; doppio senso di marcia a vista soltanto per i residenti, i frontisti e per le attività in via Tacchi, con accesso e recesso da corso Rosmini, con esclusione dei mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate, per lo stesso periodo; senso unico alternato a vista su via Garibaldi, via Mazzini e via delle Scuole limitatamente alle autovetture ed ai mezzi con massa inferiore alle 3,5 tonnellate per consentire ai soli residenti e frontisti l’accesso e il recesso da e verso piazza Battisti.



MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL GIOVEDÌ



Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza del Suffragio dalle 6.30 alle 14.30 di ogni giovedì a partire dal 14 novembre prossimo al 9 gennaio 2020 compresi. Fino alle 7 è consentito il recesso dei residenti e dei frontisti dal centro città con direzione via Setaioli.



MERCATO BIOLOGICO DEL SABATO



Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Roma tra il civico 26 e largo delle Foibe e dalle 6.30 alle 14.30 di ogni sabato a partire dal 16 novembre prossimo al’11 gennaio 2020 compresi; doppio senso di marcia a vista soltanto per i residenti e per i frontisti in via Roma nel tratto compreso tra il civico 26 e piazza Battisti con accesso e recesso da piazza Battisti; doppio senso di marcia a vista soltanto per i residenti, per i frontisti e gli utenti dell’ostello comunale, in via delle Scuole con accesso e recesso da via Mazzini.