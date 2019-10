Un 22enne italiano arrestato e tre denunciati: è il primo bilancio dei controlli anttidroga svolti dai carabinieri di Rovereto nei pressi degli istituti scolastici.



Prima dell’inizio delle lezioni i militari sono entrati in azione per controllare alcuni giovani fermi all’esterno di un istituto scolastico del capoluogo lagarino e intenti a contattare altri ragazzi.



Tra loro un 15enne, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha consentito ai carabinieri di rinvenire ulteriori 30 grammi della medesima sostanza.



Le successive indagini hanno portato all’arresto di un 22enne italiano, al deferimento di altri due ventenni, oltre al recupero di ulteriori 250 grammi hashish e circa 30 di marijuana nonché del materiale per la confezione e lo spaccio dello stupefacente.