Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo l’Autostrada del Brennero, nei pressi di Marco di Rovereto, all’altezza dell’ex Montecatini.



Lo scontro, in corsia Nord, ha coinvolto un camper che si sarebbe ribaltato senza urtare altri mezzi (foto Gianni Cavagna).



Quattro, come detto, i feriti, che sono stati soccorsi da due ambulanze e da un’auto medica, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.



Bloccata la circolazione, per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi incidentati, con 4 km di coda in direzione Trento.