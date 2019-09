Morris Basso, 39 anni di Rovereto, ma residente Malcesine, è rimasto vittima di un tragico incidente proprio nella cittadina sul lago di Garda.



Morris Basso era in sella a uno scooter sulla strada che attraversa l’abitato quando ha tamponato un’auto di turisti tedeschi. Sbalzato dopo l’urto, il 39enne è finito sotto un pullman turistico che stava sopraggiungendo in quel momento in direzione opposta. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morto sull’asfalto, senza nemmeno poter tentare una disperata corsa in ospedale.



Morris nato e cresciuto a Rovereto. Il papà Renato ha gestito per anni la pizzeria “La Margherita” di via Azzolini.