Un incendio ha danneggiato, alle ore 2 della notte scorsa, i laboratori elettronici del centro di formazione professionale «Giuseppe Veronesi» presso il Polo Meccatronica, in via Fortunato Zeni a Rovereto.



Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente su segnalazione del corpo di vigilanza privata impegnato nel consueto giro di ronda, che paiono tuttavia escludere la matrice dolosa. Ipotesi confermata anche dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Rovereto.



Sono in corso verifiche tecniche per individuare le cause dell’incendio. I rilievi dei tecnici di Trentino Sviluppo hanno escluso ulteriori danni alla struttura: il lato sud del «Corpo H» di Polo Meccatronica ospita infatti, oltre ai laboratori, anche le aule e uffici della scuola e gli spazi del Made++.



Confermato quindi, la prossima settimana, il regolare inizio dell’anno scolastico.