Il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, insieme alla giunta comunale, esprime il «dolore della città per la morte violenta di Eleonora Perraro e per un fatto che in tutta la sua tragicità - oltre a coinvolgere due concittadini - scuote la comunità tutta di Rovereto».

«Accanto al dolore, fatti come questo - sottolinea Valduga - ribadiscono la necessità di un impegno e di un lavoro continuo per l’educazione al rispetto che favorisca nei cittadini la capacità di stabilire corrette relazioni». «In questo ambito - aggiunge il sindaco - la comunità roveretana è sempre stata attenta attraverso attività di sensibilizzazione a promuovere il rispetto nei rapporti di genere anche attraverso azioni di monitoraggio e di accompagnamento del disagio. Purtroppo fatti come questo dimostrano che è un lavoro mai compiuto del tutto e che richiede impegno ed attenzione da parte della società civile e delle istituzioni che in sinergia possono rafforzare azioni di prevenzione e formazione».

Come si ricorda, sia il fermato Marco Manfrini che la vittima Eleonora Perraro abitavano a Rovereto.