L’autunno roveretano, orfano della StrongmanRun, sarà caratterizzato da altri tre “grandi eventi”, due dei quali novità assolute nel panorama cittadino. Si parte dal 14 settembre con “Rovereto Street Golf” per poi proseguire il “Vallgarina Experience Festival” (dal 19 al 22 settembre) per terminare con il “Rovereto Street Food Festival” (dal 10 al 13 ottobre), diventato ormai un “classico” della stagione (anche con la sua appendice primaverile) e capace di portare sempre molta gente in centro storico.



Tutti e tre gli eventi beneficeranno di un contributo comunale. «L’amministrazione comunale - si legge nella delibera di giunta che concede i finanziamenti - sostiene le iniziative a valenza turistica presentate da associazioni e da altri soggetti che operano sul territorio comunale. L’intervento si concretizza non solo in un supporto di tipo finanziario, ma anche nel fondamentale sostegno logistico e organizzativo e nel mettere a disposizione strutture e attrezzature comunali, nonché servizi diversi come l’attività di promozione e informazione».



ROVERETO STREET GOLF. CONTRIBUTO DI 10MILA EURO



«Format - scrivono gli uffici - che ha riscontrato notevole successo nelle città che lo hanno ospitato e che ambisce, oltre a coinvolgere i giocatori esperti, anche ad avvicinare alla pratica del golf neofiti e curiosi che intendono approcciare questa disciplina in un contesto particolare come il centro storico della città, che diventa esso stesso motivo di attrazione per i tanti giocatori provenienti da fuori regione. Oltre a veicolare in modo alternativo le eccellenze del patrimonio architettonico, culturale e storico, l’evento è indubbiamente occasione per coinvolgere in modo fattivo le realtà commerciali».



VALLAGARINA EXPERIENCE FESTIVAL. CONTRIBUTO DI 18MILA EURO



«L’ambizioso progetto si propone di promuovere dal punto di vista turistico Rovereto e la Vallagarina puntando sulle molteplici attività outdoor nella convinzione che la conformazione e le peculiarità del territorio possano garantire un’ottimale contesto dove far crescere e sviluppare tutto ciò che ruota intorno al variegato mondo dell’outdoor, in un’ottica di sviluppo economico e sociale».



ROVERETO STREET FOOD FESTIVAL. CONTRIBUTO DI OTTOMILA EURO



«Dopo il successo delle precedenti edizioni si conferma come l’evento possa garantire occasioni di intrattenimento e socializzazione e possa attirare in centro storico i roveretani ma anche frequentatori provenienti da Comuni vicini e da fuori provincia, grazie ad un programma che mira ad accontentare i sempre più numerosi estimatori di questa proposta gastronomica pur tuttavia puntando molto sulla ricerca della socializzazione e dello stare insieme grazie ad iniziative culturali, di spettacolo ed intrattenimento per coinvolgere ogni target di pubblico.