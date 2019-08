È tutto pronto per la 48esima edizione del «Motoraduno internazionale Città di Rovereto» di metà agosto. L’evento è inserito nel calendario turismo della Federazione e sono già arrivate tante richieste dall’estero. «Il nostro direttore turistico - commentano dal Motoclub Pippo Zanini - Paolo Piccolroaz, riesce ad elaborare ogni anno itinerari mototuristici eccezionali che uniscono motociclismo e splendide location naturali.



Una grande novità di quest’anno è il cambio di registro. Sono state infatti apportate soluzioni nuove come il menù servito nell’area camping e la cucina affidata nelle mani dei cuochi della “The Leprechaun Irish Pub & Store”. Il campeggio con docce e servizi sarà attivo da domani fino a lunedì 19 agosto ai campi polivalenti dei Lavini di Marco e la cucina aprirà i battenti mercoledì 14. L’utilizzo dell’area camping è fissato a cinque euro a testa a prescindere dai giorni di utilizzo».



Per la consueta passerella dei “bikers” in città occhio ai divieti. Il Comune ha infatti istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in corso Bettini nel tratto da via Paganini a via Sticcotta (escluse) nella giornata di domenica 18 agosto dalle ore 8 alle ore 11.30 e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Follone dalle otto di Ferragosto alle 23 del 17 agosto.



Il comando di polizia locale, qualora si rendesse necessario, ha facoltà di disciplinare il traffico con la prescrizione di garantire in sicurezza, compatibilmente con la manifestazione, l’accesso e il recesso veicolare dei residenti.



Il programma prevede: giovedì 15 agosto partenza alle 11 per il Bondone, per poi dirigersi al rifugio Belvedere a Bordala per una “merenda trentina”. Si scenderà quindi a Castellano per l’inaugurazione del rinnovato bar che offrirà un rinfresco. La seconda tappa si snoderà in valle di Daone, nelle Giudicarie, lungo il Chiese. Pranzo al ristorante «Da Bianca». Sabato 17 lago di Tovel e Adamello Brenta e domenica 19 gran finale: ritrovo in corso Bettini alle 10 e salita alla Campana.