L'hanno trovato alcuni passanti, ma non si sa chi sia, né da quanto tempo fosse lì: un uomo dell'apparente età di circa 50 anni è stato trovato svenuto di fianco alla sua bicicletta a Cornalé, fra il paese di Isera e Rovereto.

Il ritrovamento è delle 14,30 ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi, coordinati dalla Centrale Unica delle Emergenze 112. L'equipe medica, con l'automedica e un'ambulanza, ha constatato subito le gravissime condizioni dell'uomo, ed è stato quindi attivato l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco di Trento. L'uomo, in condizioni gravissime, è ora ricoverato i nrianimazione a Trento.

Sul posto anche i Carabinieri, che devono ora cercare di identificare l'uomo, che potrebbe essere del paese di Isera, e ricostruire la dinamica dfell'incidente: non si sa ancora se sia caduto con la bici, o se sia svenuto per un malore mentre percorreva la strada in discesa che porta sotto l'autostrada e poi al ponte di Borgo Sacco.