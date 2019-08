Hanno preso servizio oggi, negli uffici di via Cartiera a Rovereto, quattro nuovi funzionari laureati, assunti con contratto a tempo determinato full-time.

Si tratta di:

- Barbara Plotegher: architetto, esperta di progettazione partecipata

- Manuela Pontalti: ingegnere, specializzata nel settore energetico

- Marco Baldi: architetto, esperto di valutazioni amministrativo-estimative e di progettualità legate ai beni storico-artistici

- Mario Miorelli: ingegnere ed architetto esperto di problematiche legate alla sicurezza.

Informa un comunicato stampa: l’amministrazione comunale, con lo sblocco delle assunzioni avvenuto nel 2018, ha deciso di implementare i servizi tecnici con l’assunzione a tempo determinato di adeguati profili professionali espressi da laureati in ingegneria o architettura in una logica di miglioramento continuo e di ricerca dei migliori livelli di efficacia ed efficienza. In questi anni si è assistito ad una notevole contrazione dell’organico ma anche ad un incremento delle aspettative e dei servizi da portare a compimento nel settore del verde pubblico, della manutenzione degli edifici, nella stesura di ordinanze, nell’istruttoria di pratiche edilizie, etc.

La scelta dell’Amministrazione è stata quindi di puntare ad irrobustire gli organici esistenti con professionalità specifiche in modo da mantenere ed elevare il livello prestazionale erogato dall’Ente.

Queste figure laureate potranno agevolmente affrontare problematiche tecniche ed amministrative complesse contribuendo all’operatività dell’ufficio tecnico interagendo con i funzionari di lungo corso esperti sulle problematiche storiche di Rovereto.

Uno scambio di conoscenze che concorrerrà al miglioramento continuo dei servizi tecnici erogati dal Comune.

La nuova squadra, accolta oggi dal capo del personale dr. Mauro Amadori e dal Dirigente del Servizio Tecnico ing. Luigi Campostrini sarà da subito impiegata su progettualità manutentive nei diversi settori di competenza dell’ente comunale in linea con le nuove disposizioni normative in materia di opere pubbliche (L.P. 2/2019), che per interventi manutentivi e contraddistinti da semplicità realizzativa e conformati a ripetitività, ha previsto la stesura di progetti semplificati. “La sfida imposta dai tempi è ambiziosa e sicuramente attraverso un gioco di squadra sarà possibile virare verso il raggiungimento degli obiettivi e per questo l’amministrazione augura buon lavoro ai neo assunti ed una integrazione proficua per l’interesse comune” commenta al riguardo il dirigente Luigi Campostrini.