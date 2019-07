Una folla ha riempito il sagrato e la chiesa di San Giuseppe, al Brione, per l’addio a Cristian Moiola, il giovane ristoratore roveretano scomparso in seguito ad un incidente con la sua moto, a seguito di un malore.

«Nemmeno a Natale e Pasqua vediamo una comunità così numerosa - ha sottolineato il parroco - e non è un caso, per salutare un giovane come Cristian che ha dato tanto agli altri e ora sono tutti qui per lui». Tanti giovani in chiesa, a stringersi a mamma Luciana e papà Silvano.

Sul sagrato moto e motorini, in fila, in omaggio alla grande passione del giovane per i motori.

«Cristian ha saputo essere trait d’union per la sua comunità - ha detto il celebrante - darsi agli altri in modo generoso: questa è la vita».