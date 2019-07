La polizia ha denunciato per furto aggravato in concorso due ventenni, accusati di aver compiuto la scorsa notte un furto su un’auto in sosta nella zona di Borgo Sacco, a Rovereto.



I due sono stati notati dagli agenti nella zona industriale della città mentre dormivano in un sacco a pelo, risultato poi rubato dall’auto.

Portati in commissariato e sottoposti a perquisizione personale, i due giovani sono stati trovati in possesso di parte degli oggetti rubati dall’auto e degli attrezzi utilizzati per lo scasso.