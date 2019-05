Ormai è tutto pronto e il Museo della Città sta per partire. E per il Comune è un’occasione unica per rilanciare una volta per tutte la vocazione di Rovereto Atene del Trentino.

Palazzo Sichardt, antica sede del Museo Civico (ma nato come magazzino della seta), è stato ristrutturato e, per chiudere il cerchio, è ritornato all’antico proprietario, il Civico appunto.

Che ha già trasferito in via Calcinari parte della sua collezione ormai troppo stipata nell’«angusto» palazzo Parolari in Santa Caterina. Ma nell’edificio riportato allo splendore di un tempo dopo anni di restauri sono approdate anche tutte le opere che il Comune custodisce perlopiù nei magazzini per assoluta mancanza di spazio.

Il nuovo polo culturale, che completa il percorso dell’arte da corso Bettini a Santa Maria, è gestito dunque dalla Fondazione guidata da Giovanni Laezza. Che qui ha spostato le esposizioni artistiche, storiche e archeologiche lasciando in Santa Caterina le scienze della terra. Non solo Civico, però, perché all’interno trovano casa i tantissimi reperti di proprietà pubblica. «Abbiamo i magazzini pieni, i pezzi sono moltissimi, ma non si può esporre tutto. - spiegava tempo fa l’assessore alla cultura Maurizio Tomazzoni - Pensiamo invece a una rotazione, a un frequente cambio di allestimento per far diventare il nuovo museo un luogo più frequentato anche da chi cerca di sapere di più sulla città. La storia di Rovereto è ricchissima e ben documentata. Ci saranno anche riferimenti ai personaggi che ne hanno caratterizzato le vicende, come Depero e Rosmini, per fare due esempi. Il Museo Civico deve diventare un luogo stimolante, che crei curiosità soprattutto nei roveretani».

Il patrimonio artistico di Rovereto, d’altro canto, è ricco grazie alle innumerevoli donazioni nel corso dei secoli e non solo quadri e sculture, un ampliamento degli orizzonti rispetto al progetto originale che voleva quello spazio come la quadreria comunale. Una scelta che negli anni è stata contestata ma che, con la gestione del Museo Civico, trova ospitalità tra oggetti e tesori che fanno parte del Dna cittadino.

In via Calcinari, dunque, si potrà ammirare uno spaccato della roveretanità e dei vari ambiti delle scienze umane: dalle radio d’epoca e altri prodotti che testimoniano l’evoluzione della tecnologia alla letteratura, dalle opere d’arte alle collezioni di insetti rari. Rovereto, in altre parole, sarà rappresentata in tutte le sue «fughe in avanti» in campo artistico, culturale e scientifico.

L’apertura sarà entro la metà di giugno («mancano ancora gli ultimi dettagli ma tra pochi giorni si inaugurerà»). Al di là dello splendore del palazzo, l’antico si sposerà con il moderno. O, per dirla con linguaggio da terzo millennio, «smart». Il progetto firmato da Francesca Bacci e Massimo Peota, infatti,riguarda le forniture di installazioni digitali. Palazzo Sichardt, insomma, sarà un luogo in cui fare la conoscenza di tutto il patrimonio storico e culturale di Rovereto, un posto da cui partire per visitare i palazzi e i luoghi più ricchi e suggestivi dell’urbe.

L’allestimento è interattivo e sperimentale, pensato per il turista «di giornata» ma anche per i cittadini. E qui approderà pure il busto disperso per 80 anni di Riccardo Zandonai, donato dall’Unci (Unione nazionale cavalieri d’Italia) alla città dopo averne curato il restauro. La scultura è dell’artista Alcide Ticò e, al momento, è ospitata al primo piano del Mart in cui sono custoditi anche i pianoforti del maestro e l’armadio con i suoi volumi. Tutto sarà trasferito in via Calcinari con una sala dedicata al grande musicista.