L’incidente è di quelli che nessuno si aspetta possano accadere. Eppure è successo. E adesso lui è in prognosi riservata in Rianimazione al Santa Chiara.



Marcello Bisoffi, roveretano, classe 1940, ieri ha approfittato della bella giornata per andare a lavorare in campagna. Ha un campo coltivato a vite a Sacco, in zona via Monte Maggio. E ieri era lì, a darsi da fare, in vista della primavera ormai arrivata.



Era sul suo trattore, che stava lavorando con la fresa. Stava passando tra un filare e l’altro. Tutto come sempre. Cosa sia accaduto di diverso ieri lo potrà raccontare solo lui, quando si rimetterà. Certo è che l’uomo ha avuto un incidente con i tondini di ferro, una sorta di piccoli paletti che sostengno le vigne. Ne ha investito uno, trascinandolo a terra. E a cascata quei micropaletti sono caduti, finendogli addosso. Di più, schiacciandolo. Impossibile per lui muoversi.



I soccorsi sono arrivati in fretta e in forze. Sul posto ambulanza del 118 e elisoccorso. L’uomo mostrava un evidente politrauma, che interessava torace e schiena. Portato al Santa Chiara, è stato sottoposto ad un intervento ieri pomeriggio. Ora è in Rianimazione, in prognosi riservata. Sul posto i pompieri e la polizia, per ricostruire la dinamica dell’infortunio.