Tamponamento tra due mezzi pesanti stamattina slle 6.30 tra Rovereto nord e Rovereto sud in corsia Sud all'altezza di Isera. Lievi ferite per l'autista di un TIR e rallentamenti al traffico che ora è ripreso regolarmente. Sul posto per i soccorsi il personale di Trentino emergenza e i vigili del fuoco volontari di Rovereto oltre alla polizia stradale.

L'autista è veramente miracolato: è uscito solo con lievi ferite ed escoriazioni dalla cabina schiacciata contro il mezzo che lo precedeva.