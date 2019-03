Ritornano a Rovereto i giovanissimi campioni della robotica. Venerdì 8 e sabato 9 marzo la città della quercia ospiterà la finalissima della FIRST® LEGO® League Italia, campionato mondiale di scienza e robotica a squadre per ragazzi dai 9 ai 16 anni, che propone ogni anno una sfida a carattere scientifico su tematiche di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale.

«Lo spazio», come ci si può vivere e lavorare, è stato il grande tema di questa stagione, che ha visto un record di partecipazione con ben 177 squadre, di cui per la prima volta alcune tutte al femminile, 2000 giovani scienziati e robotici da tutta Italia, 320 mila in tutto il mondo (98 paesi diversi) per la sfida INTO ORBIT e MISSION MOON della FIRST® LEGO® League.

L’inaugurazione avverrà venerdì 8 marzo alla Campana della Pace, luogo simbolo dell’unità tra i popoli, ed anche quest’anno referente organizzatore sarà la Fondazione Museo Civico di Rovereto. Sarà un’allegra invasione di giovani scienziati quella che vedrà Rovereto capitale italiana della Robotica Educativa. I migliori selezionati nelle varie tappe italiane si confronteranno al Palazzetto dello sport di Rovereto a colpi di intuizioni scientifiche talvolta geniali, sfide tra robot a mattoncini targati LEGO, senza dimenticare naturalmente il far play sportivo.

Le squadre finaliste sono 28, più di 500 i partecipanti tra ragazzi, coach e accompagnatori e qualificate giurie per scovare le migliori soluzioni ai problemi dell’esplorazione spaziale e della vita e del lavoro dell’uomo al di fuori del nostro pianeta.

Alla presentazione della nuova edizione della First Lego League anche l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli: “Si tratta di un’iniziativa validissima che sviluppa competenze: dobbiamo formare i nostri giovani in modo che arrivino al mondo produttivo come validi interpreti della modernità.».

La manifestazione gode del patrocinio della Provincia, e del Ministero della pubblica istruzione - che riconosce al Museo Civico di Rovereto un ruolo di rilievo nella robotica educativa e nella valorizzazione delle giovani eccellenze scientifiche - dell’Agenzia Spaziale Italiana, del Comune di Rovereto e dell’Iprase.