E' finita con la macchina ruote all'aria in via Lungo Leno sinistro, la strada che costeggia il torrente a pochi passi dal centro di Rovereto. Guidava una Clio che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe urtato alcune auto in sosta lungo la via e proprio a causa di questa manovra si sarebbe rovesciata. A rimanere ferita è la conducente dell'auto, una settantenne roveretana portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Carmine per accertamenti. Non sarebbe grave, ma era quanto meno spaventata dall'accaduto. L'infermiere di Trentino emergenza arrivato sul posto con l'auto sanitaria l'ha trovata ancora nell'abitacolo, a testa in giù ed ha accertato le sue condizioni prima di decidere il trasporto in ospedale per controlli.