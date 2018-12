Vandali in azione nella notte di Natale in piazza Rosmini a Rovereto, dove è stato danneggiato il presepe realizzato nell'ambito del Natale roveretano in stile Carollo.

L'allestimento aveva già fatto parecchio discutere ma evidentemente qualcuno questa notte ha deciso improivvidamente ed in maniera incivile di passare dalle parole e dalle perplessità ai fatti lasciandosi andare anche a rivisitazioni irriverenti che non sono sfuggite ai passanti.

Sul caso stanno ora indagando gli agenti della polizia del commissariato di Rovereto.