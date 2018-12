Tutto esaurito al Melotti per "Vita"

Tutto esaurito per lo spettacolo di raccolta fondi che, organizzato dall’associazione «Vivere in Hospice», ha coinvolto 4 scuole di danza che si sono esibite all’auditorium Melotti di Rovereto. Le scuole sono «Tersicore Spazio Danza», «Artea», «Di Danza», «Elementi Asd Punto Fitness». Alla serata, oltre ai volontari dell’associazione, sono stati presenti anche il sindaco di Rovereto Francesco Valduga e l’assessore alle politiche sociali di Mori Roberto Caliari.

«Per noi - spiegano dall’associazione - il volontariato è passione, cuore e amore, motivazione, consapevolezza delle proprie forze e delle proprie vulnerabilità, significa essere presenti, saper ascoltare, spesso in silenzio ma in modo intenso, saper dare conforto».

La presidente dell’associazione Luisella Manica ha ricordato che «la serata è nata dal desiderio di trasmettere l’importanza che ha la vita in ogni suo istante. esserci, per chi sta attraversando un momento difficile, è il nostro più grande obiettivo. In questi anni di servizio, abbiamo capito che la musica e la danza sono parte della vita di ognuno e permettono di comunicare con maggior facilità».

Le frasi che sono state il filo conduttore delle esibizioni sono state tratte dai diari che vengono conservati in hopisce.

Durante lo spettacolo sono stati citati e ringraziati i volontari, il consiglio dell’associazione e l’equipe sanitaria per quanto si fa ogni giorno in hospice e a domicilio.

Un ringraziamento è stato poi rivolto alla persona che da qualche anno collabora con l’associazione e che ha colto subito il messaggio che si voleva trasmettere: Valentina Dorigotti, della scuola «Tersicore Spazio Danza», ha coordinato e organizzato lo spettacolo «Vita» e ha anche portato le volontarie e il personale dell’equipe a ballare nell’esibizione che ha aperto la serata.