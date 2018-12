Si sono svolte ieri mattina nella sala Malfatti sede del Consiglio Comunale di palazzo Pretorio le premiazioni del concorso per le scuole "Sicuramente" indetto per la Giornata della Sicurezza 2018. Ad accogliere le tre classi premiate e i rispettivi docenti, il Sindaco Francesco Valduga, l'assessore all'istruzione Cristina Azzolini ed il vice-comandante della Polizia Locale Franco Merighi.

I premiati: al primo posto è arrivata la 1° B della scuola Media Negrelli, al secondo posto la 2° B della stessa scuola, e al terzo la classe 3° B della scuola Media Degasperi.

Al concorso avevano partecipato anche alcune classi delle scuole Halbherr.

Il Sindaco ha sottolineato lo sforzo di tutte le Forze dell'ordine che si prodigano per la sicurezza stradale, l'importanza dell'educazione stradale e del senso civico che si apprende fin dalla scuola. Ha ringraziato le insegnanti per l'opportunità data ai ragazzi di cimentarsi in un concorso certamente utile a veicolare i comportamenti corretti ai fini della sicurezza stradale ed ha avuto parole di plauso anche per gli sponsor che hanno collaborato all'iniziativa (Cooperativa Amalia Guardini e Gelateria Cherry di via Roma).