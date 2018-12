L’U.S. Quercia Trentingrana di Rovereto, una delle maggiori società sportive del Trentino ed organizzatrice dei maggiori eventi di atletica della provincia, a cominciare dal palio, invita tutta la cittadinanza per la cerimonia di relativa all’annata sportiva 2018. L’appuntamento è fissato per domenica 6 gennaio 2019 alle 16.30 presso l'Auditorium del Brione a Rovereto in via S. Pellico, 16. Sarà premiato l’atleta dell’anno e saranno consegnati dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nel corso della stagione 2018. Premiazione speciale anche per il settore giovanile. Nell’occasione sarà anche distribuito l’annuario sociale.