Le feste che stanno per cominciare provocheranno alcune modifiche agli appuntamenti settimanali a cui la comunità di Rovereto è abituata. Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018 si terrà il mercato contadino. Solitamente si svolge di martedì, ma essendo martedì 25 dicembre 2018 e martedì 1 gennaio 2019 giornate festive, l’ufficio amministrativo ed attività produttive del Comune ha disposto alcuni provvedimenti viabilistici in Piazza XXV Aprile, per anticipare lo svolgimento nelle giornate di lunedì 24 e 31 dicembre 2018. Pertanto è stato predisposta l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, in Piazza XXV Aprile dalle ore 06.30 alle ore 15, delle giornate di lunedì 24 dicembre 2018 e lunedì 31 dicembre 2018.