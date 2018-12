Torneo di Natale con 320 pallavoliste

320 gare e 1.200 atlete. Bastano questi numeri per ribadire, ancora una volta, l’appeal che il Torneo di Natale, organizzato da Pallavolo Rovereto, è riuscito a mantenere intatto dopo ben 29 edizioni. Da giovedì 27 a sabato 29 dicembre, in terra lagarina, tornerà la tradizionale kermesse che vedrà confrontarsi la bellezza di 80 giovani compagini provenienti da Nord e Centro Italia. In totale si sfrutteranno 20 palestre di Rovereto e dintorni con la categoria Under 18 che occuperà i parquet della zona Nord (scuole Gandhi, Volano, Besenello e Mattarello), mentre la categoria Under 14 andrà a concentrarsi nella parte Sud della Vallagarina (Ala, Lizzana e Marco). I team Under 13 e Under 16, invece, saranno in città e per il pranzo potremo sfruttare la mensa della scuola Negrelli. Nella speranza che Amr non ci faccia un’altra sorpresa ed al mattino, come un anno fa, si trovino le palestre chiuse.

Un torneo di carattere nazionale, tra i migliori dello Stivale assieme a quello di Modena, che attirerà migliaia di persone e così al PalaMarchetti di Rovereto ci si attendono almeno 2.500 spettatori per le finali del sabato pomeriggio. Un appuntamento molto rilevante anche a livello turistico.

Il Torneo di Natale, assieme a Torneo della Pace e Palio della Quercia, è senz’altro fra gli eventi sportivi più attesi della nostra città. E in campo ci saranno 22 squadre lombarde, 18 trentine, 11 venete, 11 emiliane, 9 toscane, 6 altoatesine e 4 piemontesi.