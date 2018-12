Solo grazie alla capacità di mediazione degli agenti di Ps, unita ad un indiscutibile sangue freddo, martedì pomeriggio si è evitata la tragedia. Erano infatti circa le 16 quando alla centrale operativa del Commissariato della Polizia di Rovereto è giunta una telefonata da parte di un uomo che segnalava una persona armata di pistola nella zona del Bosco della Città. Qualcosa però nella voce di chi chiedeva aiuto non ha convinto l’operatore radio, che è riuscito a inquadrare meglio la situazione e ad ipotizzare che la persona armata fosse proprio quella dall’altro capo del telefono. Da qui la decisione di mandare immediatamente sul posto l’equipaggio della volante.

Nella zona detta «Vanezom» c’era in effetti una persona armata, un giovane ragazzo con in mano una pistola e che, mentre i poliziotti cercavano di avvicinarsi, ha anche tirato fuori dalla tasca un grosso coltello a serramanico ed ha più volte minacciato gli agenti. Per evitare eventuali complicazioni, poiché tutta la zona del Bosco della Città era comunque frequentata da sportivi dilettanti, cittadini e padroni di cani in passeggiata serale, altri equipaggi si sono portati in zona ed hanno isolato il punto dove si stava svolgendo una serrata trattativa. Per oltre un’ora, mentre il ragazzo continuava a minacciare gli agenti, l’operatore radio ha mantenuto il contatto telefonico, cercando di parlare con calma, comprendere le ragioni del suo comportamento, tranquillizzarlo e convincerlo a gettare le armi. Finalmente, intorno alle 17.30, questa persona in grave difficoltà si è lasciata convincere a deporre la pistola ed il coltello, a patto che solo un poliziotto si avvicinasse e la portasse subito in Commissariato per venire incontro alle sue richieste. Solo una volta che è stata ristabilita la calma, è stato possibile esaminare l’arma che è risultata una pistola scacciacani, in tutto e per tutto simile ad una rivoltella vera, anche perché era stato tolto il tappo rosso che distingue le armi non letali. Gli agenti hanno anche provveduto a sequestrare il coltello.