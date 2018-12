Per il terzo anno consecutivo, la fumetteria "Tra le nuvole" di Rovereto avrà l'onore di ospitare quattro grandi autrici italiane che stanno riscuotendo un grande successo con le loro splendide opere, fumetti originalissimi che spiccano per la sensibilità, la cura e l'amore che queste quattro giovanissime ragazze infondono nei loro disegni e nelle loro storie.

Giulia Della Ciana (classe 1993) con il suo "Butterfly Effect", opera splendidamente disegnata, fresca per temi e originalità dello stile, che sfrutta una speciale attenzione al linguaggio dei personaggi per dare cadenza ai momenti ed agli accadimenti della storia, a volte leggero e spensierato a volte pesante e complesso come solo l'adolescenza sa essere, una storia di amicizia e amore che sa emozionare e commuovere.

Elisabetta Cifone (classe 1992) con il suo "Ale & Cucca", opera che racconta del passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza delle sue due protagoniste, sempre in bilico tra la voglia di crescere e di diventare grandi e la consapevolezza che, persi alcuni istanti della vita per la fretta, non si ha più modo di tornare indietro, ragazzi che partlano ai ragazzi da adulti, che raccontano di amori, di amicizie, di litigi, di simpatie e antipatie alle volte anche in modo brusco, ma mai eccessivo, il tutto condito con uno stile grafico ricco di particolari espressivi nei visi dei personaggi, una storia che tocca le corde dei sentimenti di un ampio ventaglio di generazioni.

Giada Romano (classe 1988) con "Riflessi di luce" una storia che racconta il sogno di una ragazza di diventare disegnatrice, un sogno spezzato dalla realtà brusca che le impone di chiudere le speranze in un cassetto e di fare i conti con la quotidianità, ma, come spesso accade i sogni spinti da passioni così grandi, continuano a bussare con forza dentro gli spazi angusti in cui alle volte vengono rinchiusi. "Riflessi di luce" merita di essere letto numero per numero, per partecipare alla vita e alle speranze della sua protagonista, un'emozione così ben raccontata che non potrete non condividerla.

Martina Masaya (classe 1990) con uno stile tutto suo e dei volumi interamente a colori ha saputo conquistarci con storie da sogno che affondano le radici nella mitologia più classica e con disegni a dir poco stupefacenti, colori acquarello, tinte lievi e delicate altre volte forti, quasi a voler comunicare i sentimenti dei personaggi così magnificamente disegnati, Martina è un'artista unica nel panorama italiano e si presenta quest'anno con un nuovo volume dal titolo "Arcobaleno", una fiaba splendida che non finirà di stupire dalla prima all'ultima pagina.