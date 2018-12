Brutto episodio di violenza nel primo pomeriggio di martedì in via Lungo Leno sinistro, a Rovereto, a poche centinaia di metri dal centro storico della città. Erano le 13 e 15 quando due uomini, per motivi da chiarire, si sono presi a pugni lungo la strada.

Si è trattato di un brutto litigio accaduto nella zona del parco di Santa Maria, a cui hanno assistito anche alcune persone che in quel momento erano di passaggio in quella zona e che sono state spaventate dalla foga dei due. Uno di loro aveva perfino il viso sanguinante dopo la lotta. C’è stato anche chi ha tentato di separare i due contendenti: due ragazzi in particolare sono accorsi nel tentativo di porre fine a quel pericoloso litigio. Ed anche una donna di passaggio, allarmata da quello a cui stava assistendo, si è messa ad urlare per cercare di attirare l’attenzione di altre persone e per fare in modo che i due la smettessero di picchiarsi. È proprio a lei che uno dei due litiganti si sarebbe poi rivolto, estraendo quello che è parso essere un coltello. L’arma, secondo i testimoni, sarebbe stata tirata fuori da una tasca e con la stessa sarebbe stato mimato un gesto di minaccia nei confronti della donna per indurla forse a tacere.

Non c’è stato nemmeno il tempo di intervenire per le forze dell’ordine. Tutto si è consumato infatti in pochi minuti ed i protagonisti di questo brutto episodio accaduto a pochi passi dal torrente Leno si sono poi allontanati, facendo perdere le loro tracce. Si tratta di persone note a chi frequenta la zona, che non sono nuovi a litigi o fatti di questo tipo. E proprio il fatto che non si sia trattato di un episodio sporadico, ma di litigi che purtroppo si ripetono, allarma le persone che frequentano la zona.