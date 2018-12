Ai piedi di una delle panchine di via Santa Croce, a Rovereto, a ridosso del campo sportivo nella zona dell’ospedale, c’è un mucchietto di rifiuti abbandonati ormai da tempo. Lattine, cartacce e altre immondizie lasciate da qualche incivile che non si è preoccupato di cercare un cestino. Una residente della zona che passa spesso accanto a quell’area verde ha segnalato quello spettacolo indecoroso non appena lo ha visto: era il mese di ottobre. Lo ha fatto secondo le «regole» ossia si è preoccupata di interessare l’Urp del Comune di Rovereto, l’ufficio relazioni con il pubblico che ha il compito anche di smistare questo tipo di segnalazioni che arrivano da quelli che vengono definiti cittadini attivi. La signora ha dato indicazioni precise e ha documentato la situazione con una serie di fotografie, perché dal mese di ottobre ad oggi (ieri per chi legge, ndr) la situazione non è cambiata, anzi. Lo stesso Urp risponde ai messaggi di questa cittadina chiedendo a lei di verificare se è passato qualcuno a ripulire dall’immondizia. Ma il fitto scambio di messaggi non è servito a risolvere questa piccola situazione di degrado.