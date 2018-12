Non solo il grande, classico albero di piazza Rosmini. Il Natale di Rovereto del 2018 sarà ricordato anche per l’inaugurazione di un nuovo albero di Natale, rinnovato «simbolo» della festività lagarina: quello installato in piazza San Marco. Il tronco, di quasi tre metri, al momento è spoglio. Ma l’obiettivo dei commercianti e delle associazioni di via Rialto, via Valbusa e via della Terra è quello di vederlo quanto prima addobbato con il contributo dei roveretani. Sì, perché questo sarà il primo «albero comunitario» della storia della città. «Invitiamo tutti i roveretani - fanno sapere di commercianti delle tre vie - a portare con sé da casa addobbi o festoni. Vecchie decorazioni o lavoretti autoprodotti tutto va bene. Chiunque potrà partecipare sia oggi che nel corso della settimana all’addobbo dell’albero, contribuendo a creare l’“albero di tutta la città”».