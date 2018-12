Gli studenti sul palco per la l'Ail

Decisamente riuscita la serata promossa recentemente dall’Itet Fontana al Melotti, un insolito spettacolo a favore dell’Ail, un’ esperienza forte di alternanza scuola lavoro che ha coinvolto gli studenti della classe 4A Afm in formazione e preparazione dell’evento che ha attirato un pubblico numeroso, sensibile e partecipe. È stato coinvolto nella serata anche uno studente del Liceo Artistico Depero, Simone Leonardelli, come fotoreporter. Due quindi i gruppi protagonisti dell’appuntamento, gli studenti ora presentatori, ora maschere in divisa, e l’inusuale band «Bloody Feel Groove» promossa da Mauro Krampera al basso elettrico, professore ordinario di Ematologia del Policlinico Borgo Roma di Verona. L’ensemble, composta anche da Andrea Blasi (voce, armonica, tastiera), Andrea Tavoso (sassofono), Sara Fiorentini (batteria), Roberto Praga (chitarra acustica) e impreziosita dalla promettente vocalist Laura Maccararo, ha dato prova di grande sintonia e professionalità. Ritmi e melodie caratteristiche rock, blues, soul e funky e brani italiani si sono susseguiti, spesso sostenuti dal battimani del pubblico, tra dosati effetti luminosi. Ma ciò che ha dato un’impronta particolare alla già efficace performance è stato il contributo di tre affiatati spassosissimi attori che interpretavano il percorso comico-noir: un ironico narratore ( Marco Chilosi, già anatomopatologo) in dialogo con il novello Frankenstein (Giovanni Pizzolo, già dirigente ematologo) che rievocava esperimenti e pozioni diaboliche volte alla modificazione genetica di Igor-Marty Feldman (lo straordinario tutto fare attore-cantante-strumentista Mauro Benati detto Gandhi) in varie star della canzone del passato: da Gaber a Joe Cocker, da Freddy Mercury a John Lennon, da Conte a Mina.

Applausi calorosi del pubblico per tutti, anche per i docenti (in primis Paola Cavazzana, responsabile del progetto) e la funzionaria della scuola Leo Manola coinvolti nella laboriosa organizzazione dell’evento, a cui i ragazzi hanno consegnato alla fine dello spettacolo un colorato bouquet.