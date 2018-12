Le scritture di guerra in Trentino

Un significativo appuntamento che punta a guardare ed analizzare gli accadimenti legati alla Prima guerra mondiale con un’ottica nuova attraverso diari e memorie provenienti dalle aree non direttamente coinvolte nei combattimenti, ancora abitate da popolazione non evacuata ma sottoposta a rigido controlli politico-amministrativi, costretta a sopportare continui prelievi di risorse, priva di prospettive, con scarso cibo, in misera e senza speranza. È questo, in sintesi, l’obiettivo del convegno «Cronache dalla guerra in casa. Scritture dal Trentino e dal Tirolo 1914-1918» che giovedì e venerdì vedrà oltre venti relatori a confronto nella sala Conferenze Fondazione Caritro, in Piazza Rosmini 5 a Rovereo.